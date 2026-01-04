Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Pas de vainqueur entre Leeds et Manchester United, qui se quittent sur un score de parité. On retiendra les titularisations de deux Belges. Senne Lammens dans le but de United et Sebastiaan Bornauw dans la défense de Leeds.

Manchester United a perdu des plumes ce dimanche sur la pelouse de Leeds United. Les deux équipes se sont quittées sur un partage 1-1, un score qui n'arrange personne. Manchester est scotché à la 5e place du classement.

Deux Belges de chaque côté

Senne Lammens était titulaire dans les cages de Manchester United. En face, Sebastiaan Bornauw a enchaîné une deuxième titularisation de suite avec Leeds, grâce à son gros match contre Liverpool il y a quelques jours.

Leeds a surpris tout le monde en ouvrant le score à l'heure de jeu grâce à Aaronson. Trois minutes plus tard, Matheus Cunha a surgi pour égaliser et remettre United dans la partie.

Malgré une grosse poussée mancunienne en fin de rencontre, la défense de Leeds tenue par Bornauw n'a plus craqué. Le Belge a cédé sa place à la 80e minute, Wilfried Gnonto est monté en jeu.



Ce partage freine les ambitions de Ruben Amorim, qui manque l’occasion de se rapprocher du top 4. Leeds respire un peu et conserve sa seizième place au classement.