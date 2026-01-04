De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

Hannes Delcroix a choisi de changer d'air. Le défenseur s'engage en Suisse avec Lugano pour retrouver du rythme et de la continuité.

Hannes Delcroix devait absolument trouver une solution pour relancer sa carrière. Depuis son transfert à Burnley en 2023, le défenseur de 26 ans n'a pas réussi à s'imposer en Angleterre. Avec aucune minute de jeu cette saison en Premier League, l'ancien joueur d'Anderlecht avait besoin de quitter le club.

Un plus petit championnat

C'est chose faite : le défenseur central s'est engagé avec le FC Lugano ce samedi. Il quitte Burnley pour la première division suisse, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2028.

Formé en Belgique, Delcroix s’est fait connaître à Anderlecht, où il s’est imposé à partir de 2018. Il avait brièvement goûté aux Diables Rouges avant de choisir la sélection haïtienne en octobre 2025, son pays de naissance.

Delcroix découvrira la Coupe du monde 2026 avec Haïti. L'ancien Diable Rouge affrontera de grandes nations comme le Brésil, le Maroc et l'Écosse. Un groupe qui n'est pas facile. Il faut remonter à 1974 pour retrouver Haïti en Coupe du monde.



Il tourne la page de sa période compliquée en Angleterre pour se concentrer sur ce nouveau défi en Suisse, avec l’envie de rejouer et de retrouver du rythme.