Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un derby inédit attend Paris ce dimanche. Proches comme jamais, le Paris Saint-Germain et le Paris FC s'affrontent en Ligue 1.

Ce dimanche soir, Paris accueille le derby le plus proche de la planète entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Les deux stades ne sont séparés que par 44 petits mètres, une distance unique au monde.

Un Belge présent dans le derby

Thibault De Smet sera sur le terrain dimanche. Arrivé cet été au Paris FC en provenance de Reims, le latéral gauche de 27 ans va découvrir ce derby. Un moment fort pour lui, même s'il n'a jamais été Diable Rouge.

Le Belge ne cache pas son excitation pour ce choc. "Jouer ce premier vrai derby parisien depuis autant d'années, c'est quelque chose de spécial", a-t-il confié au journal Het Nieuwsblad. "Toute ma famille sera là dimanche, car personne ne veut rater le match contre le PSG."

Le Paris FC est quatorzième et doit prendre des points pour rester en Ligue 1. Le club est en pleine transition avec l’arrivée de la famille Arnault (LVMH) et du groupe Red Bull.



Malgré l'écart de niveau sur le papier, De Smet et ses coéquipiers comptent jouer leur chance. Le petit voisin espère créer la surprise.