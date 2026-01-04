C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

Muzamel Rahmat
| Commentaire
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League
Photo: © photonews

C'était quasiment bouclé, mais c'est officiel aujourd'hui. Naoufal Bohamdi-Kamoni, jeune joueur d'Anderlecht rejoint Westerlo.

Naoufal Bohamdi-Kamoni a décidé de changer de club cet hiver. À 18 ans, cet ailier gauche formé à Anderlecht quitte son club pour rejoindre Westerlo. Il n’avait connu que le maillot mauve.

Un autre jeune qui s'en va

Cette saison, le jeune joueur manquait de temps de jeu avec les espoirs en deuxième division. Il n'a participé qu'à sept rencontres, ce qui est trop peu pour continuer de progresser.

Zulte Waregem voulait le recruter, mais Naoufal a préféré le projet de Westerlo. Le club campinois a réussi à le convaincre que c’était le meilleur endroit pour montrer ses qualités.

Pas facile de se faire une place avec les Futures, plusieurs autres jeunes avaient déjà quitté Anderlecht. C'est le cas d'Ismael Baouf, parti au SC Cambuur cet été. Un choix payant, puisqu'il a remporté la Coupe du monde U20 avec le Maroc.

Un contrat de trois ans et demi attend le nouveau renfort de Westerlo, avec une option pour une année supplémentaire. Il a déjà intégré le camp d'entraînement pour faire ses preuves.

