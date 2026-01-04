Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Naples n'a pas dit aurevoir en ses chances d'à nouveau remporter la Serie A. Le club napolitain s'est imposé 0-2 contre la Lazio.

Naples a réalisé une excellente opération ce dimanche en allant s'imposer sur le terrain de la Lazio. Les joueurs d'Antonio Conte ont rapidement pris le dessus pour l'emporter 0-2. Cette victoire leur permet de devenir les nouveaux dauphins de l'AC Milan.

Naples se rapproche de l'AC Milan

La différence s’est faite avant la pause. Naples a su exploiter ses temps forts avec justesse. Spinazzola a ouvert le score à la 13e minute, avant que Rrahmani ne mette son équipe à l'abri un peu plus tard.

Le groupe napolitain a dû s'organiser différemment puisque Romelu Lukaku manquait à l'appel sur la feuille de match. Kevin De Bruyne n'est pas apte et continue son programme de rééducation pour revenir en forme.

Malgré les efforts de Guendouzi pour relancer le jeu, les Romains n'ont pas trouvé la faille dans le bloc adverse. Mazzocchi et Marusic se sont fait exclure après une bagarre.



Grâce à ce résultat, Naples revient à un petit point de l'AC Milan et relance la course au titre. La Lazio stagne à la neuvième place du championnat.