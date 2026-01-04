Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Naples n'a pas dit aurevoir en ses chances d'à nouveau remporter la Serie A. Le club napolitain s'est imposé 0-2 contre la Lazio.

Naples a réalisé une excellente opération ce dimanche en allant s'imposer sur le terrain de la Lazio. Les joueurs d'Antonio Conte ont rapidement pris le dessus pour l'emporter 0-2. Cette victoire leur permet de devenir les nouveaux dauphins de l'AC Milan.

Naples se rapproche de l'AC Milan

La différence s’est faite avant la pause. Naples a su exploiter ses temps forts avec justesse. Spinazzola a ouvert le score à la 13e minute, avant que Rrahmani ne mette son équipe à l'abri un peu plus tard.

Le groupe napolitain a dû s'organiser différemment puisque Romelu Lukaku manquait à l'appel sur la feuille de match. Kevin De Bruyne n'est pas apte et continue son programme de rééducation pour revenir en forme.

Malgré les efforts de Guendouzi pour relancer le jeu, les Romains n'ont pas trouvé la faille dans le bloc adverse. Mazzocchi et Marusic se sont fait exclure après une bagarre.


Grâce à ce résultat, Naples revient à un petit point de l'AC Milan et relance la course au titre. La Lazio stagne à la neuvième place du championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lazio
Napoli

Plus de news

Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

17:30
🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

17:00
Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

16:30
Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

16:00
Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

15:00
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
2
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
1
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
1
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
1
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

03/01
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 18
Cagliari Cagliari 0-1 AC Milan AC Milan
Como Como 1-0 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 1-1 Parma Parma
Genoa Genoa 1-1 Pisa Pisa
Juventus Juventus 1-1 Lecce Lecce
Atalanta Atalanta 1-0 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 0-2 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 1-0 Cremonese Cremonese
Hellas Verona Hellas Verona 18:00 Torino Torino
Inter Inter 20:45 Bologna Bologna
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved