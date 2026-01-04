Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête
Photo: © photonews
À 7 points du leader, Anderlecht joue gros en ce début 2026. Nathan Saliba pense que l'équipe peut aller chercher la première place.

Malgré une quatrième place et sept points de retard sur l’Union Saint-Gilloise, le Sporting d’Anderlecht refuse de baisser les bras. Pour Nathan Saliba, les hauts et les bas du début de saison sont derrière eux. Il explique que les joueurs ont appris de leurs erreurs et qu’ils sont prêts à rebondir.

"Aller chercher la première place"

Saliba s’est confié au journal Le Soir sur les difficultés de l’équipe. "En début de saison, on disait que nous souffrions de cette maladie. Mais ensuite, on a connu une bonne période : on ne faisait que gagner nos matches et la défaite ne faisait plus partie de notre jargon. Tu ne peux pas toujours être constant. C’est normal de connaître des hauts et des bas. Le plus important est de trouver le moyen de rebondir afin de retrouver une spirale positive."

Le milieu de terrain garde un œil très ambitieux sur la suite du championnat. "On n’est pas concentré sur le classement général. Il reste la seconde partie de saison pour se rapprocher et aller chercher la première place."

Le joueur de 21 ans se montre très lucide sur sa progression. "Depuis le début de saison et par rapport aux exercices précédents, je sens que je me suis amélioré. C’est motivant de voir ses performances se bonifier au fil du temps. Mais je pense que je peux encore faire mieux durant le second tour. Gratter des balles pour relancer l’équipe, c’est mon job."


Le premier test de l'année sera contre la Gantoise de Rik De Mil en Coupe de Belgique le 15 janvier. Les hommes de Besnik Hasi joueront au Lotto Park.

Anderlecht
Nathan-Dylan Saliba

