Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Le Bayern Munich de Vincent Kompany vient d'enrôler un grand espoir gambien de 18 ans pour renforcer son attaque sur le long terme.

Le Bayern Munich vient de piocher une pépite en Gambie. L’attaquant de 18 ans, Ebrima Ndiaye, débarque en prêt en Allemagne. C’est inattendu, car le club avait annoncé qu’il ne bougerait pas durant ce mercato.

Un nouveau talent pour Kompany

Vincent Kompany devra patienter avant de voir sa nouvelle recrue à l’œuvre. Le joueur soigne une petite blessure et ne rejoindra l’entraînement qu’après la trêve. L’idée est de l’intégrer en douceur, en commençant par l’équipe réserve.

FC Bayern leiht Bara Sapoko Ndiaye von Gambinos Stars Africa aus



Der FC Bayern leiht den Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.



Zur Meldung: https://t.co/B3icCtvhzD pic.twitter.com/g1KFo0dRkR — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2026

Ce n’est pas un hasard, mais le résultat d’un partenariat entre Munich et Los Angeles. Ndiaye a été formé dans une académie gambienne liée au réseau Red&Gold.

En Gambie, tout le monde parle de lui. Le Bayern est persuadé qu’avec un bon encadrement, ce jeune peut devenir un poison pour les défenses de Bundesliga.





Le jeune attaquant est prêté au club bavarois jusqu’en juin 2026. À lui de prouver qu’il peut franchir un cap pour, pourquoi pas, s’engager définitivement.