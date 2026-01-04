Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Longtemps au coude-à-coude pour recruter Cole Campbell, Bruges et Anderlecht ont été doublés par un club allemand.

Le Club de Bruges et Anderlecht s’étaient intéressés au même joueur. Il y a plus d’un mois, on apprenait que les deux clubs belges suivaient Cole Campbell, joueur du Borussiaortmund D. À ce moment-là, Bruges était mieux placé pour le recruter.

Le Club de Bruges avait une longueur d’avance, mais…

Anderlecht a bien sa chance, mais n’avait pas les moyens demandés par Dortmund. Le Club de Bruges restait la seule option sérieuse en Belgique.

Transfermarkt évalue le joueur à 5 millions d’euros, mais Dortmund en demandait près de 7. Campbell n’a joué que sept matchs avec l’équipe première, dont un seul cette saison.

Hoffenheim va finalement rafler la mise

En manque de temps de jeu, Campbell a été autorisé à quitter Dortmund. Le club a envisagé un prêt ou un transfert, mais aucun accord n’a été trouvé avec le Club de Bruges.

Lire aussi… Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible
D’après des sources allemandes, le joueur devrait rejoindre Hoffenheim 1899. Il serait prêté pour six mois contre environ 1,5 million d’euros, avec une option d’achat pour le recruter définitivement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
1
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
1
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00
La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

18:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

17:30
Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

17:00
Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

03/01
🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

16:30
Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

16:00
Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 16
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hambourg Hambourg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême 10/01 Hoffenheim Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern Munich Bayern Munich 11/01 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved