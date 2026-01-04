Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Longtemps au coude-à-coude pour recruter Cole Campbell, Bruges et Anderlecht ont été doublés par un club allemand.

Le Club de Bruges et Anderlecht s’étaient intéressés au même joueur. Il y a plus d’un mois, on apprenait que les deux clubs belges suivaient Cole Campbell, joueur du Borussiaortmund D. À ce moment-là, Bruges était mieux placé pour le recruter.

Le Club de Bruges avait une longueur d’avance, mais…

Anderlecht a bien sa chance, mais n’avait pas les moyens demandés par Dortmund. Le Club de Bruges restait la seule option sérieuse en Belgique.

Transfermarkt évalue le joueur à 5 millions d’euros, mais Dortmund en demandait près de 7. Campbell n’a joué que sept matchs avec l’équipe première, dont un seul cette saison.

Hoffenheim va finalement rafler la mise

En manque de temps de jeu, Campbell a été autorisé à quitter Dortmund. Le club a envisagé un prêt ou un transfert, mais aucun accord n’a été trouvé avec le Club de Bruges.

D’après des sources allemandes, le joueur devrait rejoindre Hoffenheim 1899. Il serait prêté pour six mois contre environ 1,5 million d’euros, avec une option d’achat pour le recruter définitivement.