Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Le Club de Bruges pourrait perdre un joueur important. Tottenham s'intéresse à Christos Tzolis. Le Grec est suivi de près...

Selon TEAMtalk, Tottenham Hotspur s’intéresse de près à Christos Tzolis pour renforcer son flanc. En interne, les analystes et un recruteur estiment que Tzolis est la meilleure option par rapport aux autres noms ciblés.

Et la concurrence est solide. Les Londoniens suivent des profils comme Ademola Lookman, Rodrygo, Savinho, Nico Williams ou encore Maghnes Akliouche.

Un prix élevé

Un tel transfert ne se fera pas à bas prix. Le Club de Bruges ne lâche pas facilement ses joueurs. Selon la source, le Club réclamerait 40 millions d’euros, un record dans son histoire.

Avec Tzolis, Tottenham espère remonter au classement. Le club pointe actuellement à la treizième place. Ange Postecoglu avait été licencié parce que son équipe enchaînait les mauvais résultats.



Le joueur grec connaît l’Angleterre. Il avait porté les couleurs de Norwich City, où il a disputé 30 matchs, inscrit 2 buts et délivré une passe décisive.