Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Pour beaucoup, Thibaut Courtois est considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du football. Le portier des Diables Rouges s'est dit très flatté, mais il a tenu à rester humble.

Invité par Sporza, Thibaut Courtois s’est prêté au jeu des questions sans langue de bois. Habituellement très sûr de lui, le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges a répondu avec beaucoup de modestie.

Le meilleur gardien de l'histoire ?

Se considère-t-il comme le meilleur gardien de l’histoire ? Courtois a évoqué ceux qui l’ont précédé au Real Madrid. "J’ai grandi avec Iker Casillas. Être comparé à lui est un grand honneur", explique-t-il.

Le Belge refuse de se placer au-dessus des autres. "Ce n’est certainement pas à moi de répondre à cette question. Le Real Madrid a connu tellement de gardiens légendaires", poursuit-il, en rappelant que les titres et la longévité comptent plus que les débats.

Pour Courtois, tout dépend du moment. "Il faut parler d’un groupe des meilleurs gardiens. Chacun traverse des périodes plus compliquées ou plus fortes", souligne-t-il, en insistant sur le contexte et les équipes autour.

Lire aussi… Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie›

Il conclut en évoquant la Ligue des champions, souvent prise comme référence. "On ne voit pas tous les arrêts de chaque gardien. Même là, la discussion est subjective", glisse-t-il.