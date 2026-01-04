L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 328

Championne en 2025, l'Union Saint-Gilloise doit son succès, selon Hein Vanhaezebrouck, à une méthode claire et efficace.

Hein Vanhaezebrouck fait référence à la stabilité au sein de l’Union Saint-Gilloise et la compare aux déclarations d’autres dirigeants. "Il y a un président de club belge (Bart Verhaeghe, NDLR) qui dit que peu importe l’entraîneur qu’il a, que l’organisation est la chose la plus importante. Mais pour l’Union, c’est vraiment le cas", explique l’analyste.

Il souligne que plusieurs entraîneurs, sans grande expérience, ont réussi au club. "Peu importe qui entraîne là-bas, ils connaissent tous le succès." Selon lui, la base de ces résultats se trouve dans la manière dont le club est dirigé. Il estime que le rôle du président, du CEO et de la direction sportive est déterminant pour rester dans la course aux trophées.

Recrutement et choix financiers

Vanhaezebrouck met en avant la méthode de travail du manager. "Grâce à son expérience comme joueur et comme entraîneur, Chris O’Loughlin sait parfaitement ce dont son équipe a besoin." Il explique que l’Union choisit de ne pas lier les joueurs à de longs contrats avec des salaires élevés, car ça peut être néfaste à long terme.

Rôle des agents

L'influence des agents est abordée. Vanhaezebrouck indique que l'Union collabore depuis des années avec Mogi Bayat. "L’Union doit beaucoup à Mogi Bayat, avec qui le club travaille depuis cinq ou six ans", conclut-il. "Il agit de manière plus discrète, mais il est toujours aussi actif qu’avant."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Union SG
Mogi Bayat
Hein Vanhaezebrouck

Plus de news

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

17:30
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00
La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

18:00
Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

17:00
🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

16:30
Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

16:00
Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

15:30
Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

15:00
Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

14:00
Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

14:30
C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

13:32
🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

13:00
Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

12:40
Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved