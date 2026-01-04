Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Beres Owusu affole les compteurs en Autriche. Le jeune défenseur central de 22 ans est sur les tablettes de plusieurs clubs de Pro League.

Beres Owusu vaut un demi-million d'euros selon le site Transfermarkt. Le défenseur réalise de grosses performances avec le Grazer AK 1902. Il s'est imposé comme un pilier de l'équipe.

Lever l'option d'achat ? Anderlecht et l'Antwerp sont sur le coup

Le Ghanéen de 22 ans n'a pas raté une seule minute depuis le début de la saison. Prêté par Saint-Étienne, Owusu appartient au club français, mais les Autrichiens ont une option d'achat.

D'après Sky Sports, le club compte lever cette option pour le garder définitivement. Avec un prix fixé à 250 000 euros, c'est une belle affaire vu son niveau.

Des clubs allemands et autrichiens sont aussi à l'affût

Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il restera en Autriche cet été, car beaucoup de clubs le surveillent. En Belgique, l'Antwerp et Anderlecht sont sur le coup.


Les deux équipes ont besoin de sang neuf en défense et Owusu a le profil recherché. Le LASK Linz, le Rapid Vienne et des clubs de deuxième division allemande s'intéressent aussi à lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Austrian 1.Bundesliga
Austrian 1.Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Beres Owusu

Plus de news

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

17:00
Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

16:30
Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

16:00
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

15:33
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
1
Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

15:00
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
1
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
2
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
1
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

03/01
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Austrian 1.Bundesliga

 Europa Play-offs - Finale (R)
Rapid Wien Rapid Wien 3-0 LASK Linz LASK Linz
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved