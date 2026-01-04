Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Beres Owusu affole les compteurs en Autriche. Le jeune défenseur central de 22 ans est sur les tablettes de plusieurs clubs de Pro League.

Beres Owusu vaut un demi-million d'euros selon le site Transfermarkt. Le défenseur réalise de grosses performances avec le Grazer AK 1902. Il s'est imposé comme un pilier de l'équipe.

Lever l'option d'achat ? Anderlecht et l'Antwerp sont sur le coup

Le Ghanéen de 22 ans n'a pas raté une seule minute depuis le début de la saison. Prêté par Saint-Étienne, Owusu appartient au club français, mais les Autrichiens ont une option d'achat.

D'après Sky Sports, le club compte lever cette option pour le garder définitivement. Avec un prix fixé à 250 000 euros, c'est une belle affaire vu son niveau.

Des clubs allemands et autrichiens sont aussi à l'affût

Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il restera en Autriche cet été, car beaucoup de clubs le surveillent. En Belgique, l'Antwerp et Anderlecht sont sur le coup.



Les deux équipes ont besoin de sang neuf en défense et Owusu a le profil recherché. Le LASK Linz, le Rapid Vienne et des clubs de deuxième division allemande s'intéressent aussi à lui.