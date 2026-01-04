🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
Début d'année 2026 cauchemardesque pour Arthur Vermeeren. Le Diable Rouge a été exclu contre Nantes après un vilain tacle sur le gardien.

Arthur Vermeeren commençait à respirer du côté de l'Olympique de Marseille. Loin de son calvaire au RB Leipzig, le jeune Diable Rouge a retrouvé une place de titulaire et de bonnes sensations au milieu de terrain.

Grosse erreur de Vermeeren

Mais ce dimanche après-midi face à Nantes, le rêve s'est transformé en cauchemar pour l'ancien joueur de l'Antwerp. En essayant de récupérer le ballon dans la surface adverse, il a raté son tacle et a percuté le gardien Anthony Lopes. L'arbitre a directement sorti son carton rouge.

Réduits à dix, les Marseillais ont vite payé cette exclusion. Quelques minutes plus tard, Fabien Centonze a ouvert le score pour Nantes. Le match est devenu beaucoup plus difficile à gérer.

La nervosité a gagné les rangs marseillais et Bilal Nadir a lui aussi été renvoyé aux vestiaires après un deuxième carton jaune. À neuf contre onze, Marseille n'a pas pu égaliser. Nantes s'est imposé 0-1.

Marseille avait l’occasion de se rapprocher du PSG au classement. Le club phocéen occupe la 3e place avec 32 points, à égalité avec Lille, quatrième.

Arthur Vermeeren

Ligue 1

 Journée 17
Toulouse Toulouse 0-3 Lens Lens
Monaco Monaco 1-3 Lyon Lyon
Nice Nice 1-1 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 0-2 Rennes Rennes
Marseille Marseille 0-2 Nantes Nantes
Lorient Lorient 0-0 Metz Metz
Brest Brest 0-0 Auxerre Auxerre
Le Havre Le Havre 0-0 Angers Angers
PSG PSG 20:45 Paris FC Paris FC
