Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Muzamel Rahmat
Commentaire
Dante Vanzeir doit se trouver un nouveau club. Rik De Mil a dressé son bilan et il ne fait plus partie de ses plans.

Avant de s’envoler pour le stage hivernal, La Gantoise a fait le point sur son effectif. Le nouvel entraîneur Rik De Mil a livré une première analyse. Quatre joueurs ne feraient plus partie des plans pour la suite de la saison.

Un départ pour se relancer

Parmi eux figure Dante Vanzeir. L’attaquant joue un peu plus depuis l’arrivée de De Mil, mais cela ne suffirait pas. En interne, le club ne compterait plus sur lui, malgré son expérience et son vécu en Belgique.

Vanzeir était revenu au pays en janvier 2025 après une aventure de deux ans en MLS, aux New York Red Bulls. À l’époque, ce choix avait fait beaucoup parler. L’ancien buteur de l’Union Saint-Gilloise avait été critiqué par une partie des supporters.

Depuis son retour en Pro League, les choses ne se sont pas arrangées. Cette saison, Vanzeir n’a pas trouvé le chemin des filets en championnat. Aucun but en cinq rencontres.


Un départ pourrait se dessiner cet hiver. Selon Het Nieuwsblad, le Cercle de Bruges s’intéresse au joueur. Un prêt est à l’étude, avec l’idée de relancer l’attaquant en manque de confiance.

