Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Juventus a été accrochée par Lecce à domicile. Une nouvelle fois, le manque d'efficacité offensive a plombé la Vieille Dame.

La Juventus a freiné sa belle série ce samedi en concédant un partage face à Lecce en Serie A. Après trois succès de rang, les Turinois retombent dans leurs travers et n'arrivent plus à trouver la faille à domicile.

Loïs Openda et Jonathan David sont dans le dur et ça se voit. Le Diable Rouge n'a marqué qu'une seule fois en quatorze matchs de championnat, un bilan trop maigre pour un joueur de son talent. David est dans le même cas et pourrait quitter le club en janvier.

Le coach à la rescousse

Face aux critiques, Luciano Spalletti tente de protéger ses joueurs. En conférence de presse, l'entraîneur a pris leur défense. "Essayons de rester à leurs côtés et de leur remonter le moral pour éviter qu'ils ne se découragent. Ils ne doivent pas perdre leur enthousiasme parce que c'est ce qui fera la différence."

Cette période compliquée d’Openda rappelle ce qu’il traverse avec l’équipe nationale. Sous les ordres de Rudi Garcia chez les Diables Rouges, l'attaquant peine à convaincre et traîne ce manque de réussite.


Openda devra hausser son niveau s’il veut espérer gagner du temps de jeu au Mondial 2026, car un Romelu Lukaku en forme lui laissera très peu de place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus
Lecce
Lois Openda

Plus de news

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30
La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

18:00
Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

12:20
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

17:30
Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

17:00
Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

16:00
🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

16:30
Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

15:30
Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

15:00
Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

14:30
Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

14:00
C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

13:32
🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

13:00
Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 18
Cagliari Cagliari 0-1 AC Milan AC Milan
Como Como 1-0 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 1-1 Parma Parma
Genoa Genoa 1-1 Pisa Pisa
Juventus Juventus 1-1 Lecce Lecce
Atalanta Atalanta 1-0 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 12:30 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 15:00 Cremonese Cremonese
Hellas Verona Hellas Verona 18:00 Torino Torino
Inter Inter 20:45 Bologna Bologna
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved