Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

La Juventus a été accrochée par Lecce à domicile. Une nouvelle fois, le manque d'efficacité offensive a plombé la Vieille Dame.

La Juventus a freiné sa belle série ce samedi en concédant un partage face à Lecce en Serie A. Après trois succès de rang, les Turinois retombent dans leurs travers et n'arrivent plus à trouver la faille à domicile.

Loïs Openda et Jonathan David sont dans le dur et ça se voit. Le Diable Rouge n'a marqué qu'une seule fois en quatorze matchs de championnat, un bilan trop maigre pour un joueur de son talent. David est dans le même cas et pourrait quitter le club en janvier.

Le coach à la rescousse

Face aux critiques, Luciano Spalletti tente de protéger ses joueurs. En conférence de presse, l'entraîneur a pris leur défense. "Essayons de rester à leurs côtés et de leur remonter le moral pour éviter qu'ils ne se découragent. Ils ne doivent pas perdre leur enthousiasme parce que c'est ce qui fera la différence."

Cette période compliquée d’Openda rappelle ce qu’il traverse avec l’équipe nationale. Sous les ordres de Rudi Garcia chez les Diables Rouges, l'attaquant peine à convaincre et traîne ce manque de réussite.



Openda devra hausser son niveau s’il veut espérer gagner du temps de jeu au Mondial 2026, car un Romelu Lukaku en forme lui laissera très peu de place.