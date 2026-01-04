David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert revient sur son départ d'OHL pour l'Union et explique les raisons qui l'ont poussé à franchir ce cap.

David Hubert a expliqué que sa décision de quitter OHL pour l’Union Saint-Gilloise a été globalement bien accueillie. Même si Louvain a été surpris par le timing de son départ, le club a fait preuve de compréhension face à cette opportunité.

Il n'oublie pas ce qu'il a donné à Louvain, mais le challenge sportif était trop tentant. Au début, il a préféré rester discret par respect pour son employeur, le temps que les choses se précisent.

"Dès que j'ai vu que c'était sérieux, j'ai prévenu mes dirigeants", explique-t-il dans Het Nieuwsblad. Au final, ils s'y attendaient un peu, car son profil semblait idéal pour remplacer Sébastien Pocognoli.

La famille avant tout

Une fois son contrat signé à l'Union, sa priorité a été de retrouver les siens. "Je suis rentré directement pour en parler avec ma femme." Il le jure : l'argent n'a pas été sa motivation.



Son épouse a été son plus grand soutien. Elle voulait qu'il se sente bien dans son nouveau travail. "Pour être honnête, je n'ai pas signé pour le salaire", confie Hubert. Selon lui, elle l’aide à garder les pieds sur terre et à faire des choix en accord avec lui-même.