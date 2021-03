Gareth Bale, la résurrection

Que ce soit en Premier League ou en Europa League, le capitaine gallois Gareth Bale, depuis quelques journées, multiplie de très belles performances. La dernière, c'était ce dimanche où Tottenham recevait Burnley. Une passe décisive et un doublé à la clé, Bale semble retrouver son meilleur niveau.

Depuis son prêt du Real de Madrid vers Tottenham en septembre 2020, club qu’il a connu durant 2007-2013, Gareth Bale a eu du mal à s’intégrer dans le onze type des Spurs. Malgré des pépins physiques et un maigre temps de jeu, le natif de Cardiff ne désarme pas et signe son premier but le 1er novembre contre Brighton.Il va cependant attendre le 3 décembre pour son second but, cette fois-ci en Europa League face aux Autrichiens de LASK. Et le 3ème en Coupe de la Ligue contre Stoke City, le 23 décembre 2020.

2021, le retour en force

Cette nouvelle année, qu’il a encore commencé avec des problèmes physiques, va lui permettre, au fil des journées, de retrouver cette joie de jouer. Pour son premier match plein de l’année (90 min), le 25 janvier dernier, il marque un goal contre Wycombe Wanderers lors du 4ème tour de la Coupe d’Angleterre. Il réédite en Europa League, en 85 minutes, aller et retour, face aux Autrichiens de Wolfsberger, signant 2 goals et une passe décisive, Tottenham se qualifiant pour les huitièmes de finales de la compétition.

En championnat, il n’a pas du tout déçu ( en 5 matches il a disputé 203 minutes), 2 buts et 2 passes décisives. Sa dernière prouesse, celle de ce dimanche avec la victoire Tottenham 4 à 0 devant Burnley a suscité les félicitations de son entraineur José Mourinho. "Gareth Bale n’a jamais été aussi en bonne forme", affirme même le SpecialOne. L’intéressé saura l’apprécier, lui qui est déjà tourné vers le futur : « Bonne journée au bureau ! Construisons sur cela et regardons vers l’avenir » peut-on lire sur son compte Twitter.

