Jens Lehmann sous le charme d'un joueur de Dortmund : "Le 3ème meilleur joueur d'Europe actuellement"

Parfois comparé à Robert Lewandowski et Lionel Messi par ses performances au Borussia Dortmund, Jadon Sancho laisse Jens Lehmann sans voix.

Après un début de saison poussif, Sancho a retrouvé la forme et il est sur la bonne voie pour atteindre de beaux scores en termes de buts et de passes décisives, pour la troisième saison consécutive de Bundesliga. L'international anglais a délivré son 50e assist en Bundesliga la semaine dernière, devenant le plus jeune joueur à atteindre ce record.

A ce jour, Sancho a été directement impliqué dans 12 buts en Bundesliga pour l'année 2021 (six buts et six passes décisives) et est juste derrière l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski qui compte 11 buts et deux passes décisives. Au niveau des cinq meilleures ligues européennes, Leo Messi trône en tête avec 15 implications directes dans les buts de son équipe cette année.

L'ancien gardien international Jens Lehmann est impressionné par le rendement du jeune Anglais de 20 ans : "Il réussit à merveille, je le trouve unique en son genre. Pour l'instant, ses statistiques viennent se frotter à celles de Lionel Messi et de Robert Lewandowski, il est donc le 3ème meilleur joueur d'Europe actuellement. C'est fantastique pour le football anglais", a confié Lehmann au Daily Star.