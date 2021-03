Klopp et Liverpool accumulent les défaites: "Il faut avoir du coeur"

Liverpool s'est une nouvelle fois incliné à domicile, contre Chelsea cette fois.

De nouveau battu à domicile, cette fois par Chelsea (0-1), Liverpool a encore perdu de précieux points dans la course à la Ligue des Champions jeudi dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Malgré l’infirmerie toujours bien remplie et l’arbitrage défavorable avec un penalty non sifflé malgré une main évidente de N’Golo Kanté dans sa surface, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, refuse de se cacher derrière des excuses.

"Nous ne cherchons pas d'excuses dans ces moments-là. Je pense que ces matchs se décident en quelques instants. Pour retrouver ces temps forts, il faut se battre, et à certains moments, il faut aussi se battre à un échelon différent. Il ne s'agit pas de tactique ou de quelque chose comme ça, il s'agit vraiment d'être tenace, il faut avoir du cœur, ce genre de choses. Je ne dis pas que les garçons n'ont pas fait preuve de courage, ils s'investissent, mais nous parlons des 2, 3 ou 4% restants", a expliqué le technicien devant les médias.

La fin de saison risque d’être longue pour Roberto Firmino et ses coéquipiers, qui donnent l’impression d’être au bout du rouleau…