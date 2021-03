Le Bayern sur le point de signer un ancien de Pro League?

Le Bayern Munich continue de vouloir faire peau neuve en vue de la saison prochaine.

Malgré l'arrivée à venir de Dayot Upamecano pour 42 millions d'euros en provenance du RB Leipzig en fin de saison, le Bayern Munich n'est pas rassasié au poste de défenseur central ! Alors que David Alaba et Jérôme Boateng arrivent en fin de contrat en juin, les Roten visent en effet un autre renfort d'envergure à ce poste.

D'après le journal Il Mattino, le champion d'Europe en titre aurait même déjà transmis une offre d'environ 45 M€ à Naples pour son roc, Kalidou Koulibaly (29 ans, 17 matchs en Serie A cette saison) ! Pressés, les Allemands cherchent à devancer la concurrence anglaise dans ce dossier. Et les Partenopei se montrent visiblement réceptifs puisque le président Aurelio De Laurentiis, qui a longtemps réclamé plus de 100 M€ pour le Sénégalais, ne serait plus opposé dans le contexte actuel à se séparer d'un gros salaire, même pour une vente à prix "réduit".

Si cette piste se confirme, le message envoyé à Lucas Hernandez et Niklas Süle serait en tout cas très clair…