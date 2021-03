🎥 Toni Kroos s'est confié sur un épisode douloureux traversé en 2018

Le milieu de terrain du Real Madrid a révélé avoir été victime de graves insultes sur les réseaux sociaux aprÚs avoir critiqué la sortie de Mesut Ozil.

Toni Kroos, a révélé qu'il avait été qualifié de nazi par certains sur les réseaux sociaux après avoir critiqué la façon dont Mesut Özil avait annoncé sa retraite de l'équipe nationale allemande. Le milieu offensif avait critiqué alors ouvertement la Fédération allemande de football disant qu'il avait été victime de ses origines turques. Le milieu de terrain du Real Madrid a alors dénoncé les propos d'Ozil et que celui-ci méritait un meilleur départ de la sélection.

"Après la Coupe du monde 2018, j'ai dit que je n'aimais pas la retraite de Mesut Özil et la manière dont il l'a fait. Et puis je suis devenu un nazi pour énormément de monde. Je suis blond, j'ai les yeux bleus. Ça suffisait à plein de gens", a confié Kross lors d'un live Instagram réalisé en direct avec Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne. "J'ai réussi à le surmonter cela, n'importe qui peut se cacher derrière un faux profil et ensuite insulter d'autres personnes", a-t-il ajouté.

Depuis fin février, Kroos fait partie d'une initiative aux côtés d'autres footballeurs qui vise à lutter contre le cyber-harcèlement.