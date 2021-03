Thibaut Courtois est optimiste en vue de l'Euro : "Nous pouvons être prétendants à la victoire"

Toute la Belgique espère vibrer à l'Euro. Selon Thibaut Courtois, les Diables Rouges peuvent être des des prétendants à la victoire finale.

Pour Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois s'est exprimé sur les chances de la Belgique à l'Euro. Actuellement, Roberto Martinez se retrouve dans une situation plutôt compliquée avec plusieurs blessés mais le dernier rempart des Diables Rouges ne s'en inquiète pas.

"Si nous avons le meilleur Eden, le meilleur Kevin et le meilleur Romelu nous sommes des prétendants à la victoire finale. Je ne pense pas que l'équipe soit moins bonne que celle présente lors de la dernière Coupe du Monde. Certains ne sont plus présents mais d'autres ont évolué et sont désormais plus matures".