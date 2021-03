Zidane répond aux médias espagnols: "Eden Hazard n'a pas eu de rechute"

Absent lors du derby, le capitaine des Diables Rouges continue sa route vers un retour à la compétition.

Initialement, le Real espérait récupérer son numéro 7, sur la touche depuis un peu plus d'un mois, pour le derby de ce dimanche. Mais Eden Hazard n'était pas encore prêt et les médias espagnols ont fait état d'une possible rechute.

"Faux", a répondu son coach, dimanche, après le partage contre l'Atletico. "On veut juste qu'il soit à 100% pour son retour. On ne veut pas prendre de risque", insiste Zinedine Zidane qui espère que, cette fois, le Brainois pourra enchaîner les rencontres sans connaître de nouveaux pépins physiques.