🎥 L'exploit pour le Porto de Conceicao, la sortie pour la Juve!

120 minutes, cinq buts, une exclusion et du suspense jusqu'à la dernière seconde: la Juve et le FC Porto se sont livré un sacré combat en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et c'est l'équipe de Sergio Conceicao qui file en quart de finale, au grand dam de la bande à CR7...

Condamnée à inverser une situation compromise, la Juventus est pourtant très mal entrée dans son match contre Porto. Dominée en première période, la Vieille Dame est rentrée menée aux vestiaires, suite à un penalty litigieux, transformé par Sergio Oliveira à la 20e minute de jeu. #JuveFCP | #UCL



Juventus 0 × 1 Porto | GOAL Sergio Oliveira HD 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @7DN26_ pic.twitter.com/QcmoMKhy99 — @7DN26_ Follow me (@BASSAM0034) March 9, 2021 Des prolongations malgré Federico Chiesa Mais les Bianconeri sont remontés sur le terrain avec d'autres intentions. Bien plus incisifs et offensifs, les hommes d'Andrea Pirlo ont profité de l'exclusion de Mehdi Taremi pour faire plier le FC Porto. Déjà auteur d'un but vital lors du match aller, c'est Federico Chiesa qui a mis la Juve sur le bon chemin en inscrivant un doublé. Ça aurait même pu passer au bout du temps règlementaire pour les Turinois, mais la frappe limpide de Cuadrado était repoussée par la barre transversale dans les arrêts de jeu. Donnez un peu de respect à CHIESA svp 🔥 #JuvePorto pic.twitter.com/jGULwoCPUR — Clément⚜️ (@Clement_BT) March 9, 2021 Le coup-franc qui a achevé la Vieille Dame Direction les prolongations pour les deux équipes, avec un avantage non-négligeable pour la Juve, en supériorité numérique. Mais c'est bien le FC Porto qui a trouvé l'ouverture, à cinq minutes du coup de sifflet final grâce à un coup franc puissant à ras de sol de Sergio Oliveira que Sczesny n'a pas pu maîtriser. Fin du suspense? Non! À nouveau contrainte d'inscrire deux buts, la Juventus a répondu dans la foulée grâce à un coup de tête rageur d'Adrien Rabiot. Mais le but de la libération n'est jamais tombé et la Juventus, déjà distancée en Serie A, prend aussi la porte en Ligue des Champions. Réel exploit des hommes de Sergio Conceicao qui ont souffert à dix contre onze, mais qui se sont arrachés pour s'offrir cette qualification. Ohhh le but énorme De Oliveira !!! 🔥🔥 #JUVPOR pic.twitter.com/ZAhMX4WjJ5 — Clément⚜️ (@Clement_BT) March 9, 2021