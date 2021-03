Ligue des Champions : pas de remontada pour Barcelone, Liverpool valide son ticket contre Leipzig

Le PSG (photo) verra les quarts de finale de Ligue des Champions. Ce mercredi, le club parisien a neutralisé le FC Barcelone sur sa pelouse. Au même moment, Liverpool a pris le meilleur sur Leipzig à Anfield.

Les quarts de finale de Ligue des Champions accueillent deux nouveaux venus. Alors que Dortmund et Porto se sont qualifiés hier, le PSG et Liverpool les ont imité ce mercredi soir. Opposées à Barcelone et Leipzig, les deux équipes sont sorties vainqueurs de leur double confrontation en huitième de finale de la compétition.

Paris SG - FC Barcelone : le PSG écarte le Barça

Pas de mauvaise surprise pour le champion de France. Après avoir subi la "remontada" en 2017 face au FC Barcelone, les Parisiens n'ont pas refait la même erreur ce soir. Auteur de l'ouverture du score aux Parc des Princes, Kylian Mbappé a mis ses partenaires sur la bonne voie (30ème). De son côté, Lionel Messi a égalisé (37ème) mais également manqué un penalty face à Keylor Navas, juste avant la mi-temps (45ème+3). À noter que le dernier gardien à avoir arrêté un penalty de l'Argentin en C1 n'est autre que Joe Hart (en 2015). Score final : 1-1.

Liverpool - RB Leipzig : les Reds relèvent la tête, Origi à l'assist

En difficulté en championnat (5 défaites sur les 6 derniers matchs), Liverpool n'a pas craqué sur la scène européenne. À Anfield, face à Leipzig, les hommes de Jürgen Klopp ont confirmé leur avantage acquis au match aller (0-2). Les Reds ont pu compter sur des réalisations de Mohamed Salah (70ème) et de Sadio Mané (74ème) pour enterrer les espoirs du club allemand. Entré en cours de jeu, l'international belge Divock Origi est passeur décisif sur le second but des siens. Score final : 2-0.