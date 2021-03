Bundesliga : le Bayern et Lewandowski frappent encore, Wolfsburg et Casteels écrasent Schalke

En forme cet après-midi, Wolfsburg (photo) a roulé sur la lanterne rouge du championnat allemand, Schalke.

Le succès du Bayern, l'écrasante victoire de Wolfsburg et Casteels, la mauvaise passe d'Emmanuel Dennis... la 25ème journée de Bundesliga a été animée. Retour sur les résultats de l'après-midi et sur les conséquences au classement.

Werder Brême - Bayern Munich : les Roten conservent leur fauteuil

Les Bavarois continuent d'avancer. En déplacement à Brême, les hommes d'Hansi Flieck ont pris les trois points cet après-midi. Goretzka, Gnabry et Lewandowski ont trouvé la faille. Score final : 1-3 Au classement, le champion d'Allemagne est toujours leader, avec cinq points de plus de Leipzig (58 contre 53). Toutefois, le club de la firme Red Bull pourrait se rapprocher en cas de victoire face à Francfort demain (coup d'envoi à 15h30).

Wolfsburg - Schalke : Koen Casteels reste sur le podium

Les Loups n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. À domicile, Wolfsburg s'est largement imposé contre Schalke. Titulaire dans les cages des locaux, le gardien belge Koen Casteels a gardé sa cage inviolée. Score final : 5-0. Grâce à ce succès, Wolfsburg conserve sa troisième place, derrière le Bayern et Leipzig. De son côté, Schalke reste lanterne rouge du championnat.

Union Berlin - Cologne : Emmanuel Dennis n'a rien changé

L'Union Berlin s'est imposé contre Cologne. Les Geißböcke avait pourtant ouvert le score sur penalty juste avant la mi-temps, par l'intermédiaire d'Ondrej Duda. L'attaquant prêté par le FC Bruges, Emmanuel Dennis, est entré en jeu en fin de rencontre (81ème) sans parvenir à changer la donne. De son côté, l'international belge Sebastiaan Bornauw était absent de la feuille de match. Score final : 2-1.

Mayence - Fribourg : une victoire importante dans la lutte pour le maintien

C'est une victoire qui fait du bien pour Mayence ! Alors qu'ils étaient opposés à un adversaire mieux classé (8ème), les Nullfünfer l'ont emporté sur la plus petite des marges, grâce à un but de Robin Quaison en fin de match (84ème). Avec cette victoire, Mayence (16ème) compte le même nombre de points que le Hertha Berlin (15ème), premier non relégable.