Sergio Agüero en passe de rejoindre le FC Barcelone !

L'Argentin aurait trouvé un accord avec le club blaugrana.

Depuis son retour à la présidence, Joan Laporta veut réécrire l'histoire du Barça et il va mettre tous les moyens en oeuvre pour y parvenir. Eric Garcia devrait signer son retour à Barcelone suite au terme de son contrat avec Manchester City, mais un autre Citizen devrait l'accompagner selon AS. En effet, Sergio Agüero, qui est lui aussi en fin de contrat à l'Etihad Stadium, aurait un accord déjà prêt avec le club catalan pour un contrat de deux ans. Ce dernier n'est pas encore signé, mais c'est tout comme selon le média espagnol, puisqu'il faut encore attendre que Laporta prenne officiellement ses fonctions, ce qui ne devrait plus tarder.

Une arrivée qui pourrait convaincre Lionel Messi de rester à Barcelone et d'y parapher un nouveau bail.