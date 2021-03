Antoine Kombouaré espère le déclic : "Ca demande confirmation"

Le FC Nantes a créé la sensation en allant chercher les trois points sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Le déclic ?

"On l'espère", lance Antoine Kombouaré après la rencontre dans des propos relayés par Foot Mercato. "Ce sont trois points très importants et qui font du bien, on gagne une place au classement", se réjouit l'entraîneur des Canaris, qui ont surpris la Ligue 1 en allant s'imposer 1-2 au PSG. "Mais il y a encore 27 points en jeu. Là, ce sont trois points qu'on ne s'attendait pas à prendre".

Nantes n'est pas sorti du pétrin pour autant. "Ca demande confirmation et j'ai prévenu mes joueurs : ça peut se jouer sur la dernière journée, via les barrages s'il le faut, on s'y prépare. Le travail continue, on ne se relâche pas".