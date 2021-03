Premier League : Liverpool se relance contre les Wolves de Dendoncker

Les Reds renouent avec la victoire. Après avoir perdu contre Chelsea (0-1) puis Fulham (0-1) à Anfield, Liverpool s'est repris sur le pelouse des Wolves, dans le cadre de la 28ème journée de Premier League.

Un seul but aura suffi à faire la différence au Molineux Stadium. Auteur de l'ouverture du score juste avant la mi-temps (45ème+2), Diogo Jota est le seul à avoir trouvé la faille pour les hommes de Jürgen Klopp. En face, l'international belge Leander Dendoncker est monté à la 76ème minute de jeu, mais n'a pas réussi à changer la donne. La rencontre a également été marquée par la sortie sur civière du gardien Rui Patricio, après un choc à la tête. Score final : 0-1 pour Liverpool.

Three points but tonight our thoughts are with Rui Patricio ❤️