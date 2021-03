CAN 2022 (Q) : Seulement 4 joueurs de la Pro League retenus dans la liste finale du Cameroun

De six joueurs de Pro League, ils ne sont plus que quatre dans la liste des 25 Camerounais dévoilée ce mardi ce mardi par le sélectionneur des Lions Indomptables Antonio Conceicao.

Les champions d’Afrique 2017 Michael Ngadeu (La Gantoise) et Fai Collins( Standard de Liège) qui étaient présélectionnés le 1er Mars dernier, ne figurent plus parmi les 25. Seulement Serge Leuko (Waasland-Beveren), Martin Hongla (Antwerp), Jean Onana et Serge Tabekou (Excel Mouscron) seront avec le Cameroun pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022.

"Les Lions Indomptables" du Caméroun joueront les "Requins Bleus" du Cap Vert le 26 Mars à Praia, et les "Guêpes" du Rwanda le 30 Mars à domicile.