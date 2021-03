Angel Di Maria s'exprime après les incidents

L'Argentin s'est exprimé pour la première fois depuis les incidents à son domicile.

Lors du match face à Nantes (1-2) dimanche en Ligue 1, la famille de l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (33 ans, 29 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) a été victime d'un home-jacking. Soutenu par son club, ses partenaires et les fans à la suite de ce cambriolage, l'international argentin a tenu à prendre la parole sur le réseau social Instagram après la victoire face à Lille (3-0) en Coupe de France.

"Merci beaucoup pour le soutien de toujours. Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire. Allez Paris", a lancé Di Maria, avec un montage de photos de sa famille et de la banderole du Collectif Ultras Paris. Récemment prolongé jusqu'en juin 2022, l'ancien Madrilène reste donc totalement investi à Paris.