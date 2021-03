Diego Simeone bon perdant: "Quand l'adversaire est supérieur...."

Ce mercredi, l'aventure européenne de l'Atlético s'est terminée à Chelsea.

Ce mercredi, l’Atletico Madrid n’a pas réussi à renverser Chelsea et a même concédé une nouvelle défaite (0-1, 0-2) contre les Blues, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une désillusion pour les Colchoneros, mais surtout une élimination logique selon l’entraîneur Diego Simeone.

"Il faut être juste et féliciter l’adversaire quand il est supérieur. Ils ont été très bons, puisqu’on a essayé de presser haut avec Suarez, Felix ou Carrasco, pour essayer de rompre cette bonne circulation de balle qu’ils avaient pour lancer les actions. A chaque fois, on n’était pas loin, mais on n’a pas réussi à les mettre en difficulté dans ces situations où ils s’en sortaient très bien. Et derrière, on n’a pas su attaquer comme on le souhaitait", a reconnu l’entraîneur argentin, avec une belle lucidité, sur les antennes de la chaîne RMC Sport.