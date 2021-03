Chadli et Praet déjà repris, Lukaku présent ... Martinez s'explique

La sélection de Roberto Martinez comprend plusieurs points d'interrogation : Romelu Lukaku, censé observer une quarantaine, est présent, ainsi que quelques joueurs revenant à peine de blessure.

Le cas de Romelu Lukaku est particulier : après une vague de cas de coronavirus à l'Inter Milan, l'intégralité du groupe a été placée en quarantaine, ce qui devrait a priori empêcher le buteur des Rossoneri de rejoindre les Diables Rouges. Mais Lukaku fait bien partie des joueurs sélectionnés, dans le cas où un test négatif lui permettrait de quitter Milan (ce que les autorités milanaises interdisent actuellement). "C'est trop tôt pour dire s'il pourra nous rejoindre, la sécurité de tous est la priorité actuellement", se contente de déclarer Martinez, que l'importance de Rom pour les Diables aura poussé à l'inclure dans le groupe.

Les petits nouveaux

Sa présence dans le groupe élargi était pressentie, mais on pensait Orel Mangala privé d'une première sélection en raison d'une blessure encourue cette semaine. Le joueur du Vfb Stuttgart est cependant présent, et est l'un des petits nouveaux repris, l'autre étant Albert Sambi Lokonga. "Nous pensons qu'ils vont bien s'intégrer. Ce sont deux jeunes joueurs qui ont fait de gros progrès ces derniers mois. Il y a deux points à prendre en compte : les joueurs qu'ils sont et ceux qu'ils peuvent potentiellement devenir", a expliqué Martinez concernant leur sélection. "Nous voulons les observer".

Mangala n'est pas le seul à être repris malgré une blessure : Nacer Chadli n'a pas joué depuis plus de deux mois, victime d'un lourd claquage. Il fera cependant le trajet, et le sélectionneur national a rassuré concernant son cas, mais aussi celui de Dennis Praet qui n'a pas encore joué en 2021 (!) mais est aussi présent : "Tous les joueurs repris ont reçu le feu vert médical. Ce qui leur manque, c'est du rythme, et nous vérifierons cela lundi", reconnaît Martinez. "C'est cependant important qu'ils soient présents car il s'agit de notre dernier camp avant l'Euro". Un retour de ces joueurs en club est donc envisageable en cas d'avis contraire, à leur arrivée ou durant les entraînements.

Reste également à clarifier le point concernant les joueurs de Bundesliga (Dedryck Boyata, Orel Mangala, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Koen Casteels), dont les clubs ne veulent pas qu'ils se rendent en République Tchèque où la situation sanitaire est catastrophique. Roberto Martinez le confirme à demi-mot : ils devraient bel et bien être privés de déplacement à Prague. Ils seront cependant bien présents pour les deux rencontres à domicile.