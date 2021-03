Premier League : Leeds retrouve des couleurs et enfonce Fulham

Leeds a mis fin à sa série de défaites sur la pelouse de Craven Cottage.

Opposée à Fulham, l'équipe de Marcelo Bielsa l'a emporté de justesse grâce à des réalisations de Bamford (29e), et de Raphinha (58e) après l'égalisation d'Andersen (38e) en fin de première période.

Denis Odi (sur le banc) et les Cottagers manquent une belle occasion de prendre des points et restent en position délicate au classement (avant-dernier). Leeds est 11e.

