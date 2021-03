Bundesliga : Lewandowski sort le coup du chapeau, Haaland sauve Dortmund

Auteur d'un triplé cet après-midi contre Stuttgart, Robert Lewandowski (en arrière-plan) a grandement participé à la victoire du Bayern.

Le coup du chapeau de Lewandowski, la contre-performance de Dortmund, la victoire de Casteels... la 26ème journée de Bundesliga a été animée cet après-midi. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Bayern Munich - VfB Stuttgart : Lewandowski sort le coup du chapeau

On n'arrête plus Robert Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich a inscrit un formidable triplé aujourd'hui contre Stuttgart. Il compte désormais 35 buts en championnat cette saison, et domine le classement des buteurs européens. Serge Gnabry a également trouvé la faille. Score final : 4-0 pour le Bayern. Le champion d'Allemagne est toujours leader du classement, avec quatre points de plus que Leipzig. À noter qu'Orel Mangala, appelé pour la première fois avec les Diables Rouges, n'était pas sur la feuille de match pour Stuttgart.

FC Cologne - Borussia Dortmund : Haaland sauve le BVB

Le BVB peut s'en vouloir. À l'extérieur, il a été tenu en échec sur la pelouse de Cologne. Auteur du premier et dernier but du match, Erling Haaland a arraché le point du nul à la fin du temps réglementaire (90ème). Score final : 2-2 pour Cologne. Avec ce résultat, Dortmund reste cinquième, à distance des places qualificatives pour la Ligue des Champions. De son côté, Cologne prend quatre longueurs d'avance sur la zone rouge. Titulaires au coup d'envoi, les internationaux belges Thorgan Hazard et Thomas Meunier ont disputé l'intégralité du match dans les rangs Borussen. Dans le camp adverse, Emmanuel Dennis (prêté par le Club Bruges) et Sebastiaan Bornauw (blessé) n'ont pas participé à la rencontre.

Werder Brême - Wolfsburg : La meute de Casteels continue d'avancer

Les Loups continuent leur bonne saison. Cet après-midi, ils sont allés chercher les trois points à Brême. Score final : 1-2 pour Wolfsburg. Koen Casteels et ses coéquipiers conservent leur place sur le podium du championnat allemand, derrière le Bayern Munich et Leipzig. L'ancien portier de Genk a joué tout le match.

Eintracht Francfort - Union Berlin : les Aigles s'envolent

La rencontre a été animée à Francfort. Sept buts ont orienté les débats. Au final, les locaux l'ont emporté face au club de la capitale allemande. L'international portugais André Silva a notamment inscrit un doublé. Score final : 5-2 pour l'Eintracht. Au classement, l'Eintracht est quatrième, juste devant le Borussia Dortmund.