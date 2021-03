Ligue 1 : Jorge Sampaoli et l'OM tombent de haut contre Nice

Après avoir enchaîné deux victoires depuis son arrivée sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli est redescendu sur Terre ce samedi contre Nice.

L'OM retombe dans ses travers. Après avoir enchaîné deux victoires en championnat, les Marseillais ont perdu à nouveau. Ce samedi soir, les Phocéens se sont lourdement inclinés sur la pelouse de l'OGC Nice, face à des Aiglons pourtant mal-en-points. La rencontre a eu lieu à l'Allianz Riviera, dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1.

Khephren Thuram, Amine Gouiri et Alexis Claude-Maurice ont percé la défense des Olympiens. Impuissants, ces derniers n'ont pas fait le poids contre leur adversaire du jour. D'après les statistiques avancées disponibles sur Understat, les visiteurs ne se sont procurés que 0.30 xG, contre 2.75 pour les locaux. Score final : 3-0 pour Nice.

Nos Olympiens s'inclinent. Place à la trêve internationale avant la réception de Dijon le 4 avril.

C'est la première défaite de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Arrivé en France le 8 mars, l'entraîneur argentin avait jusqu'à présent connu deux victoires en deux matchs (face à Brest et Rennes). Malgré la défaite, Marseille reste cinquième, juste devant Lens. Mais le club phocéen pourrait perdre sa place demain en cas de victoire des Sangs et Or contre Strasbourg (coup d'envoi à 13h).