🎥 Celtic et Rangers dans un 'Old Firm' pour l'honneur, marqué par un beau geste de Scott Brown envers Glen Kamara

Malgré le titre déjà en poche, les Rangers se déplaçaient au Celtic Park voisin pour y défier le Celtic lors du traditionnel 'Old Firm'.

Cette saison, les Rangers ont dominé le derby de Glasgow avec des victoires en octobre (0-2) puis en janvier (1-0). Une saison pleine pour les hommes de Steven Gerrard qui ont entre-temps décroché un titre tant attendu. En face, le Celtic est deuxième avec 12 points d'avance sur le 3e (Hibernian) et ponctue une saison catastrophique après des années de domination en SPL.

Sur la pelouse, Elyounoussi (23e) ouvrait le score en début de rencontre, bien servi par le convoité Odsonne Édouard, avant qu'Alfredo Morelos ne plante son 11e de la saison en égalisant peu avant la pause (38e). Le Colombien inscrivait son premier but en 13 'Old Firm' joués, un but qui permet aux Rangers de rester en bonne voie vers une saison sans défaite en SPL, car plus aucun but n'était inscrit après le repos malgré un Celtic bien plus menaçant et tranchant.

Avant la rencontre, les deux formations avaient tenu à apporter leur support à Glen Kamara, le joueur des Rangers visé par des insultes à caractère raciste jeudi en Europa League face au Slavia Prague. Lors de l'échauffement, le capitaine du Celtic Scott Brown, est venu voir Kamara pour lui apporter son soutien, les deux clubs envoyant ainsi un message clair d'unité sur la question.