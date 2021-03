Coup dur ! Orel Mangal quitte les Diables

Malheureusement pour lui, Orel Mangala est le premier joueur à déclarer forfait chez les Diables.

Le médian a quitté le groupe après l'entrainement de ce soir, car il revenait de blessure et a été jugé encore un peu trop court pour déjà rejouer.

Mangala manquera donc les trois rencontres des Diables.

UPDATE: @JMangala_8 is not fit enough to play and left the camp tonight.