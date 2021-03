Georges Mikautadze prêt à défier la Suède et l'Espagne : "Un joli programme même si cela sera très compliqué"

Départ pour Tbilissi prévu ce lundi pour le buteur âgé de 20 ans au lendemain de la victoire de Seraing contre le RWDM (1-0).

Georges Mikautadze vient d’être sélectionné par la Géorgie dans le cadre des rencontres de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. "Le choix entre la France et la Géorgie ? Cette dernière s'est positionnée plus rapidement. Je n'ai pas hésité longtemps puis Willy Sagnol, le sélectionneur m'a appellé et on a discuté. Il a dit qu'il me suivait depuis un moment et qu'il aimait bien mon jeu. À savoir ma mobilité, ma polyvalence en attaque et ma finition. Cela m'a fait plaisir. Toute la famille était très fière de moi. Maintenant, je devrai faire de mon mieux en sélection", a expliqué le deuxième meilleur artificier de D1B (18 buts).

"Un joli programme même si cela sera très compliqué"

Le joueur formé à l'OL est fier et impatient. "Honoré de représenter mon pays et j'attendais cela depuis que je suis tout petit. Je suis désormais convoqué et je vais tout donner", a confié le Sérésien qui affrontera successivement la Suède, l’Espagne et la Grèce lors de la prochaine trêve internationale. "Un joli programme même si cela sera très compliqué. Si je m'attends à un bizutage à Tbilissi ? Je ne sais pas mais je n'aime pas trop chanter", a souligné en rigolant le meilleur buteur de Seraing.

"Grâce à ce prêt à Seraing, j'ai pu démontrer que j'avais les capacités"

Cette sélection est également le reflet d'une belle saison avec le deuxième actuel de D1B. "Grâce à ce prêt à Seraing, j'ai pu démontrer que j'avais les capacités. Nous croisons désormais les doigts pour décrocher cette deuxième place et jouer le barrage. Il faut prendre le maximum de points lors des quatre dernières rencontres", a conclu Georges Mikautadze.