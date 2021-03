Mikel Arteta plein d'éloges envers un de ses joueurs : "Très intelligent dans sa façon de lire et d'influencer le jeu"

Après ses galères au Real Madrid et sa bonne performance en prêt à la Real Sociedad la saison passée, Martin Odegaard a découvert un nouveau club depuis janvier en optant pour un prêt à Arsenal.

Aujourd'hui, la pépite norvégienne semble épanouie en Premier League sous les ordres de Mikel Arteta. Il a encore sorti une grosse performance ce week-end face à West Ham.

Menés 3-0, les Gunners ont inversé la tendance pour finalement revenir dans le coup et repartir avec un point (3-3). Le Norvégien de 22 ans avait trouvé Calum Chambers à deux reprises dans le couloir droit, et les centres du latéral droit ont provoqué les auto-goals de Tomas Soucek et de Craig Dawson. Odegaard avait ensuite glissé le ballon à Nicolas Pepe à la 82e minute, le centre de l'Ivoirien avait permis à Alexandre Lacazette d'égaliser.

La performance d'un Martin Odegaard décisif a été saluée par son coach : "Martin a réalisé une performance incroyable. Il a été très intelligent dans sa façon de lire le jeu, dans sa façon d'influencer le jeu et il a encore montré à quel point il voulait gagner", a analysé Arteta sur le site du club après la rencontre.

L'Espagnol estime qu'Odegaard apporte vraiment un plus dans son système : "J'aime les joueurs créatifs qui sont toujours prêts à prendre le ballon et à faire bouger les choses, qui sont mobiles et qui travaillent dur. Nous en avons d'autres avec des qualités différentes mais c'est vrai que Martin nous apporte maintenant certaines choses que nous n'avions pas. Il demande toujours le ballon. Il commande le pressing et il a été très influent. Il adore jouer au football."

Depuis qu'il a été prêté par le Real Madrid en janvier, Odegaard a joué 12 matches toutes compétitions confondues et a inscrit deux buts. Arteta a récemment indiqué vouloir le conserver pour la saison prochaine, que ce soit dans le cadre d'un nouveau prêt ou d'un transfert définitif.