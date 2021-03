L'Euro, un objectif évident pour Christian Benteke

L'attaquant des Eagles a déjà raté le train à deux reprises, il refuse de connaître la même mésaventure une troisième fois.

Christian Benteke fait partie des meubles en équipe nationale: voilà déjà onze ans qu'il a fait ses débuts en équipe nationale, il a inscrit 15 buts au cours des 38 caps qu'il a cumulées jusqu'ici et pourtant, il n'a disputé qu'un seul grand tournoi: l'Euro 2016.

C'est poyr ça que j'ai pris le risque de rester à Palace.

Il avait en effet manqué le Mondial 2014 sur blessure et avait été écarté in extremis de la sélection quatre ans plus tard. Et il n'a pas l'intention de regarder le prochain Euro à la télé. "C'est pour ça que je n'ai pas voulu quitter Crystal Palace cet été et que j'ai pris le risque de rester", confie-t-il à la RTBF.

"Ce serait une très grosse déception de ne pas être à l'Euro et je vais tout faire pour gagner ma place", ajoute-t-il. L'ancien Rouche a déjà assuré une partie de sa mission en s'imposant dans son club, reste désormais à confirmer... et à convaincre Roberto Martinez.