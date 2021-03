Euro U21 : l'Espagne déroule contre la Slovénie, l'Italie tenu en échec par les Tchèques

À l'image du jeune Gonzalo Villar, buteur, l'Espagne est bien entrée dans son championnat d'Europe U21 contre les Slovènes, au contraire de l'Italie.

L'Euro Espoirs livre ses premiers résultats. Ce mercredi, l'Espagne (U21) a pris le meilleur sur la Slovénie (U21) tandis que l'Italie (U21) n'a pu faire mieux qu'un résultat nul face à la Tchèquie (U21). Les deux premières rencontres de la compétition se sont déroulées dans le cadre de la première journée de la phase de poules.

Slovénie - Espagne : la Roja s'impose sans trembler

La Roja a nettement survolé les débats aujourd'hui. Avec 71% possession de balle et aucun tir cadré encaissé, les Espagnols n'ont pas été inquités. Javi Puado (Espanyol Barcelone), Gonzalo Villar (AS Roma) et Juan Miranda (prêté au Bétis Seville par le FC Barcelone) ont trouvé la faille. Score final : 0-3 pour l'Espagne.

Tchèquie - Italie : la Squadra Azzurra se saborde

Chaque mi-temps aura eu son but. En première période, Gianluca Scamacca a ouvert le score pour la Squadra Azzurra. Mais lors du second acte, Giulio Maggiore (La Spezia) a malencontreusement remis les deux équipes à égalité en marquant contre son camps. Puis, en fin de match, Sandro Tonali (AC Milan) et Riccardo Marchizza (La Spezia) ont été expulsés. Score final : 1-1