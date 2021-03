Un joueur de l'OL aurait renoncé à rejoindre sa sélection en raison des contraintes sanitaires trop importantes

Le coéquipier de Jason Denayer chez les Gones ne disputera pas les deux matches de qualification à la CAN du Cameroun ces prochains jours.

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi a renoncé à rejoindre la sélection du Cameroun en raison des contraintes sanitaires trop importantes. Il ne disputera donc pas les deux matchs de qualification à la CAN ces prochains jours. Les Lions indomptables, en tête de leur groupe et déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations 2022 en tant que pays organisateur, doivent affronter le Cap-Vert samedi (17 heures) et le Rwanda mercredi (21 heures).

S'ils veulent être exemptés de septaine à leur retour en France, les internationaux doivent respecter un protocole médical et sanitaire strict (bulle + test PCR quotidien au retour en club).