Obi Mikel évoque Eden Hazard : "Le pire joueur d'entraînement avec lequel j'ai jamais joué"

Passé par Chelsea de 2006 à 2017, le Nigérian a a ainsi vu passer de nombreux joueurs à Stamford Bridge.

Passé par Chelsea de 2006 à 2017, John Obi Mikel se souvient bien des entraînements d’Eden Hazard, qu’il considérait comme un joueur merveilleux mais ö combien paresseux. "Quand on s'entraînait, il attendait qu'on ait fini. C'est le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C'était incroyable. J'ai toujours dit que Hazard est l'un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique..... Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Mais seulement s'il le voulait", a lâché le milieu de terrain de 33 ans au journal The Athletic avant de poursuivre.

"Il se disait parfois : "Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une autre planète, mais je pense que je peux être proche de Cristiano et même meilleur". Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche, mais il n'est pas si dévoué. Il ne s'entraîne pas bien, c'est le pire joueur d'entraînement avec lequel j'ai jamais joué", a conclu Obi Mikel avant d’ajouter que ses performances le week-end lui permettait d’être épargné par les critiques à l’entraînement.