Bonucci n'a pas oublié: "C'est une blessure qui restera"

Le défenseur de la Juventus et de l'équipe nationale d'Italie est revenu sur une douleur passée avec la Squadra Azzura.

Jeudi, l’Italie a parfaitement démarré sa campagne de qualification pour le Mondial 2022, avec une victoire face à l’Irlande du Nord (2-0). Une grande satisfaction pour le défenseur central Leonardo Bonucci (33 ans, 99 sélections et 7 buts), qui ne souhaite plus jamais rater de Coupe du monde, après l’échec en 2018 suite à une élimination dès les barrages contre la Suède (0-1, 0-0).

"La non-qualification pour le dernier Mondial est une blessure qui restera. On doit y puiser la rage, la faim pour conquérir ce que l'Italie mérite. On dédie cette victoire à nos tifosi (supporters), ce n'est pas beau des stades sans public, on espère que les fans pourront venir dans les gradins pour l'Euro", a clamé l’arrière de la Juventus Turin devant les médias.