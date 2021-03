L'Angleterre sans forcer, le gros carton du Danemark, l'Espagne de toute justesse

Pas de problème pour l'Angleterre et le Danemark qui poursuivent leur sans-faute en éliminatoires du Mondial, ce fut beaucoup plus compliqué pour l'Espagne

Harry Kane montre la voie à l'Angleterre

Longtemps malmenés, les Anglais ont pu compter sur leur habituel buteur pour faire la différence: de la tête, Harry Kane ouvrait le score juste avant la pause en Albanie et c'est Mason Mount, sur un assist de l'attaquant de Tottenham, qui a doublé la mise à l'heure de jeu (0-2). Deux matchs, deux victoires pour les Anglais, qui s'isolent en tête du groupe I devant l'Albanie (3 points) et la Pologne et la Hongrie qui joueront leur deuxième rencontre dimanche soir.

Le Danemark cartonne

Six sur six également pour le Danemark qui, après une belle victoire en Israel (0-2) n'a pas laissé la moindre chance à la Moldavie (8-0). Des doublés pour Kasper Dolberg et Mikkel Damsgaard et des buts de Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, Robert Skov et de Marcus Ingvartsen permettent au Danemark de déjà s'envoler en tête d'un groupe où figurent également l'Ecosse et l'Autriche, notamment.

Coup de chaud pour la Roja

Déjà accrochée par la Grèce jeudi, l'Espagne ne pouvait pas se permettre un nouveau faux-pas en Géorgie. Les hommes de Luis Enrique s'en sorti d'extrême justesse contre Giorgi Kvilitaia et ses compatriotes. Kvaratskhelia avait surpris la défense espagnole en fin de première période, c'est Ferran Torres qui lui a répondu à la 56e minute de jeu et l'Espagne a finalement dû attendre la 92e minute et une frappe de Dani Olmo pour faire la différence (2-1).