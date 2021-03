Thomas Meunier tacle ses détracteurs sur les réseaux sociaux : "N'ont-ils vraiment rien d'autre à faire dans leur vie ?"

Le Diable Rouge ne se sent pas personnellement touché par les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, même ceux qui le tiennent responsable de la blessure d'Eden Hazard.

Thomas Meunier ne vit pas sa meilleure saison avec le Borussia Dortmund. Victime de blessures, le Diable Rouge a passé une partie de son temps sur la touche. Il n'a joué que quelques matches cette saison mais se remet également en jambes avec l'équipe nationale.

Au micro de la RTBF, Thomas Meunier est revenu sur les commentaires des internautes concernant la blessure d'Eden Hazard, sur le fait qu'ils le tiennent responsable de ses malheurs et sur l'impact de tels commentaires.

"Je m'en fous des gens qui me parlent sur les réseaux sociaux. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. L'affaire est réglée. C'est impossible de rester insensible. Si ça ne touchait que moi, je pense que je pourrais gérer cela. Ce n'est pas un souci. Le problème, c'est que mes proches voient aussi ce qu'il se passe. Et ça les affecte donc ils m'en parlent, et ça me touche", explique-t-il.

"J'entends toujours tout cela par l'intermédiaire d'amis. Ils me diront: 'Tu as vu cet article ou ce commentaire?' Cela ne m'affecte pas du tout, mais cela les affecte. Ils se demandent comment une telle chose est possible. Comment quelqu'un a besoin de m'insulter tôt le matin. N'ont-ils vraiment rien d'autre à faire dans leur vie ? Je me le demande."