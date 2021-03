🎥 Artem Dzyuba à une marche du record national

Le buteur russe pourrait débarquer à l'Euro avec le record de sa sélection en poche.

Tombeuse de Malte et de la Slovénie, la Russie, quart de finaliste du dernier Mondial et premier adversaire des Diables lors du prochain Euro, n'a pas manqué son départ en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Et c'est en partie à son buteur que la sélection russe le doit.

Buteur à Malte et auteur d'un doublé contre la Slovénie, Artem Dzyuba a enrichi son compteur personnel et se rapproche du record absolu. Avec 29 buts, il n'a plus qu'une réalisation de retard sur Aleksandr Kerjakov: s'il marque un doublé en Slovaquie, mardi soir, l'attaquant du Zenit s'isolera en tête du classement des buteurs de l'histoire de sa sélection.