📷 La Serbie aura un nouveau stade national

La Serbie a annoncé qu'elle débuterait cette année la construction d'un nouveau stade national, qui promet d'être l'un des plus modernes d'Europe.

Aleksandar Mitrovic et ses coéquipiers devraient bientôt pouvoir compter sur un tout nouvel écrin de 50.000 places construit en banlieue de Belgrade, et qui sera donc utilisé par l'équipe nationale serbe en lieue et place de l'historique Stade de l'Etoile Rouge où elle évolue habituellement. Le président serbe Aleksandar Vucic a affirmé que ce stade serait "l'un des plus modernes d'Europe", rapporte la page spécialisée Fudbalski Hram.