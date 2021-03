Fernando Santos est revenu sur la disette de CR7 : "L'angoisse de Cristiano est notoire"

Le Portugal a éprouvé de grosses difficultés pour venir à bout du Grand-Duché du Luxembourg (1-3) ce mardi soir dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022. Comme souvent, la lumière est venue de CR7, auteur du second but de son équipe en deuxième mi-temps.

Après la victoire du Portugal contre le Grand-Duché du Luxembourg, Fernando Santos est revenu sur l’angoisse de Cristiano Ronaldo, qui n’avait plus fait trembler les filets depuis 4 rencontres en sélection. "L'angoisse de Cristiano est notoire. C'est un joueur d'une qualité supplémentaire, mais, comme tout le monde, il y a des moments où les choses ne veulent pas sortir. Et dans ceux-ci, il semble que cela se complique davantage. Il essaie de bien faire et le ballon ne le veut pas. Dans 100 situations comme ça, il allait marquer 99 fois", a confié le sélectionneur portugais dans des propos rapportés par Bola.

"Maintenant, il aura le temps de se reposer, ce qui l'aidera sûrement aussi. Mais c'est normal. Il vient d'un match qui ne s'est pas bien passé (partage contre la Serbie 2-2), il a marqué un but à la 93e qui a été refusé. Le Portugal aurait dû gagné et il allait être le héros sur les pages des journaux. Ce qui s'est passé est arrivé et c'est une frustration. Ces choses, même chez un joueur avec les compétences qu'il possède, sont perceptibles", a conclu Santos.